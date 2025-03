Ob staatliche Verträge, Terminpläne von Ministern oder E-Mails. Das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) verpflichtet Behörden zur Herausgabe von amtlichen Dokumenten. Vor allem für Journalistinnen und Journalisten ist der Zugang zu solchen Informationen essenziell. Viele Recherchen, von der gescheiterten Pkw-Maut bis zur Maskenaffäre, bauen auf Auskünften aus solchen Anfragen.

Die Union stellt das Gesetz nun offenbar infrage. Zumindest so, wie es bisher gilt. In einem öffentlich gewordenen Verhandlungspapier der künftigen Koalitionäre heißt es: „Das Informationsfreiheitsgesetz in der bisherigen Form wollen wir hingegen abschaffen.“ Der Satz steht in blauer Schrift und Klammern, was darauf hindeutet, dass es sich um einen Vorschlag von CDU und CSU handelt, bei dem es bislang keine Einigung mit der SPD gibt. Trotzdem stößt die Formulierung schon jetzt auf massive Kritik. Organisationen wie Lobbycontrol, der Deutsche Journalistenverband (DJV) und die Online-Plattform Frag den Staat sehen die demokratische Kontrolle in Gefahr.