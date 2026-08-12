Internetsicherheit

Meta steht wegen möglicher Suchtgefahren vor einem US-Bundesgericht. (imago | NurPhoto)

Der potenziell wegweisende Prozess beginnt heute in Oakland. 29 US-Bundestaaten werfen dem Konzern in ihrer Klage vor, junge Nutzer bewusst abhängig zu machen. Auch seien Daten von Minderjährigen illegal gesammelt worden. Dem Unternehmen drohen nach eigenen Angaben Schadenersatzzahlungen von bis zu 1,4 Billionen Dollar. Das entspricht in etwa dem aktuellen Börsenwert.

Meta weist die Vorwürfe zurück. Man sei zuversichtlich, dass das langjährige Engagement für die Unterstützung junger Menschen belegt werde. Eine Entscheidung wird Anfang Oktober erwartet.

In den vergangenen Monaten war Meta wegen der Auswirkungen der Online-Plattformen auf Heranwachsende in zwei Verfahren im US-Bundesstaat New Mexico verurteilt worden. Die Strafzahlungen betragen insgesamt mehr als 900 Millionen US-Dollar. Der Konzern kündigte Berufung an.

Diese Nachricht wurde am 12.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.