Ein Sprecher sagte in Brüssel, das seien sehr gute Neuigkeiten für die Verbraucher in Europa. Man werde nun prüfen, ob die Änderungen ausreichten. - Der Mutterkonzern Meta will mit den Zugeständnissen an Brüssel Bußgelder vermeiden.
Ab Januar hat man bei Facebook und Instagram die Wahl, entweder der Weitergabe aller persönlichen Daten zuzustimmen und vollständig personalisierte Werbung zu sehen, oder weniger personenbezogene Daten weiterzugeben und dafür eine weniger personalisierte Werbung zu erhalten.
Diese Nachricht wurde am 08.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.