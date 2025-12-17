Gasförderung in der Nordsee

Gegen die geplante Gasförderung im Wattenmeer richtet sich Kritik. (imago / Dominik Butzmann)

Der Grünenpolitiker verwies darauf, dass die Bundesregierung die Gasmangellage für beendet erklärt habe. Jetzt zeitlich unbegrenzt und ohne Rücksicht auf die Umwelt neue Gasvorkommen am Rande des Weltnaturerbes Wattenmeer erschließen zu wollen, passe mit der niedersächsischen Klimapolitik nicht zusammen, sagte Meyer der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Lies erklärte zuletzt, das Fördervorhaben vor Borkum sei intensiv auf mögliche Umweltauswirkungen geprüft worden und damit nicht zu beanstanden.

Das Abkommen Deutschlands mit den Niederlanden ist zwar von beiden Ländern unterzeichnet. Es fehlt aber noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat.

