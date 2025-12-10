Bei der Bürgermeisterwahl siegte die demokratische Kandidatin Higgins. Sie setzte sich mit knapp 60 Prozent gegen den Republikaner Gonzalez durch, der von Präsident Trump unterstützt wurde.
Die Demokraten betrachten das Ergebnis als weiteres Zeichen eines landesweiten Stimmungswechsels gegen die Politik Trumps. Sie hatten zuvor bereits bei Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in New York gesiegt.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.