Miami hat nach Jahrzehnten eine Bürgermeisterin der Demokraten

Die Millionenstadt Miami im US-Bundesstaat Florida wird erstmals seit rund 30 Jahren wieder von den Demokraten regiert.

    Higgins im roten Hemd und mit Brille spricht lächelnd in ein Mikrofon. Im Hintergrund sieht man sie groß auf einer Videoleinwand.
    Grund zur Freude: Eileen Higgins nach ihrem Sieg in Miami. (Lynne Sladky / AP / dpa / Lynne Sladky)
    Bei der Bürgermeisterwahl siegte die demokratische Kandidatin Higgins. Sie setzte sich mit knapp 60 Prozent gegen den Republikaner Gonzalez durch, der von Präsident Trump unterstützt wurde.
    Die Demokraten betrachten das Ergebnis als weiteres Zeichen eines landesweiten Stimmungswechsels gegen die Politik Trumps. Sie hatten zuvor bereits bei Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie der Bürgermeisterwahl in New York gesiegt.
