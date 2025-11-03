Der Vertrag mit dem Cloud-Anbieter Iren läuft über fünf Jahre. Microsoft reagierte damit auf die stark wachsende Nachfrage nach Angeboten im Bereich Künstlicher Intelligenz. Der US.Konzern investiert auch mehrstellige Milliardenbeträge in den Auf- und Ausbau eigener Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, ebenso wie die Konkurrenten Amazon und Google. Nach Angaben der Konzerne kann der Bedarf an Rechenleistung aktuell nicht gedeckt werden.
