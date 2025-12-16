Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Städten knapp. (imago / photothek.de / Florian Gaertner)

In Bayern gilt sie künftig in 285 Städten und Gemeinden, bislang waren es 208. Damit wird der Wohnungsmarkt in rund 14 Prozent der Kommunen als angespannt eingestuft. Unter anderem dürfen dort Mieten von Bestandswohnungen höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen.

Die Zahl der Kommunen mit Mietpreisbremse in Baden-Württemberg steigt von 89 auf 130. Dennoch profitieren weniger Menschen davon, weil vereinzelt größere Städte wie Mannheim oder Konstanz herausfallen. In dem Bundesland wurde zudem die Gültigkeit der Mietpreisbremse bis Ende 2026 verlängert.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.