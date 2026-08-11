Lettlands Grenze zu Belarus (Alexander Welscher / dpa / Alexander Welscher)

Nach Angaben von Innenminister Dombrava ist es der erste Tunnel dieser Art in Lettland. Er ordnete die Suche nach weiteren unterirdischen Gängen mit Hilfe elektronischer Geräte an. In den vergangenen Wochen waren geheime Unterführungen zwischen Belarus und Litauen entdeckt worden.

Lettland hat - wie Litauen und Polen - das autoritär regierte Belarus wiederholt beschuldigt, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Die Regierung in Riga reagierte darauf mit verstärkten Kontrollen und dem Bau eines Grenzzauns. Zudem sollen vermehrt Drohnen zum Einsatz kommen, um irreguläre Grenzübertritte festzustellen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.