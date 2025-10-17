Vereidigung des Übergangspräsidenten in Madagaskar (Brian Inganga / AP / dpa / Brian Inganga)

In dem Inselstaat hatte das Militär am Dienstag die Macht übernommen, nachdem von Jugendlichen angeführte Proteste Präsident Rajoelina zur Flucht gezwungen hatten. Die neuen Machthaber kündigten an, zügig eine neue Regierung zu bilden.

In Madagaskar waren seit Wochen Zehntausende überwiegend junge Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt des Präsidenten und umfassende Reformen. Auslöser der Proteste waren andauernde Strom- und Wasserausfälle und die schlechte Wirtschaftslage.

