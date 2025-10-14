Die Verfassung sei ausgesetzt und ein Präsidentschaftsrat aus Angehörigen der Armee und Gendarmerie eingesetzt worden, verkündete ein Offizier einer Spezialeinheit in der Hauptstadt Antananarivo.
Zuvor hatte das Parlament den ins Exil geflohenen Staatschef Rajoelina abgesetzt.
Für die Amtsenthebung votierte eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten.
Rajoelina hatte noch versucht, die Abstimmung zu verhindern, indem er das Parlament für aufgelöst erklärte.
Für die Amtsenthebung votierte eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten.
Rajoelina hatte noch versucht, die Abstimmung zu verhindern, indem er das Parlament für aufgelöst erklärte.
Im vor der afrikanischen Ostküste liegenden Madagaskar gehen seit Wochen Zehntausende überwiegend junge Menschen auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt des Präsidenten und umfassende Reformen.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.