In Madagaskar demonstrieren seit Wochen vor allem junge Menschen. (Mamyrael/AP/dpa)

Der Kommandeur einer Spezialeinheit, Randrianirina, erklärte, die Verfassung sei ausgesetzt. Man habe einen Rat aus Angehörigen von Militär und Polizei gebildet.

Das oberste Gericht des Landes ernannte Randrianirina zum neuen Staatschef. Er solle innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen organisieren. Zuvor hatte das Parlament in der Haupstadt Antananarivo den ins Exil geflohenen Präsidenten Rajoelina abgesetzt.

In Madagaskar gehen seit Wochen Zehntausende überwiegend junge Menschen auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt von Rajoelina und umfassende Reformen. Teile der Armee und der Polizei stellten sich am Wochenende hinter die Demonstranten. Der Präsident floh daraufhin ins Ausland und warnte in mehreren Videobotschaften vor einem Putsch. Wo er sich aufhält, ist nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.