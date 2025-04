Der ukrainische Militärchef Syrskyj berichtet von Erfolgen bei Gegenangriffen in der Ostukraine. (Archivbild) (- / Ukraine's Armed Forces Press O / -)

Syrskyj erklärte, man habe mit Gegenangriffen in den vergangenen Wochen gewisse Erfolge erzielt. Die Rückeroberungen fanden demnach im Raum Pokrowsk statt. An weiteren Frontabschnitten in der Ost- und Südukraine konnten Militärbeobachtern zufolge jedoch im selben Zeitraum die russischen Angreifer mehrere kleinere Siedlungen einnehmen. Auch im russischen Grenzgebiet Kursk seien die ukrainischen Truppen weiter unter Druck geraten.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als drei Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion.

