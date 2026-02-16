Gemeinsamer Appell

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer (Kay Nietfeld/dpa)

Moskau verlagere seine militärische Ausrichtung zunehmend nach Westen, warnen der Generalinspekteur der Bundeswehr, Breuer, und der Chef des Generalstabs der britischen Streitkräfte, Knighton, in einem gemeinsamen Appell. Als Konsequenz werben sie in einem Gastbeitrag für die Zeitungen "Welt" und "Guardian" nicht nur für eine Stärkung der Einsatzbereitschaft, sondern auch für einen Ausbau der europäischen Waffenindustrie. Aufrüstung sei kein Kriegstreiben, sondern das verantwortungsvolle Handeln von Nationen, die entschlossen seien, ihre Bevölkerung zu schützen und den Frieden zu bewahren.

