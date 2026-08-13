Die Militärhilfen für die Ukraine wurden stark aufgestockt. (IMAGO / Winfried Rothermel / IMAGO / Winfried Rothermel)

Sie stiegen im Juni auf 7,2 Milliarden Euro und sind damit auf dem höchsten Niveau seit dem Auslaufen der US-Unterstützung. Die Europäische Union hatte für dieses und kommendes Jahr ein Darlehen in Höhe von 90 Milliarden Euro freigegeben, um die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Unterdessen wurden in Sewastopol auf der Halbinsel Krim nach russischen Angaben fünf Menschen durch einen ukrainischen Sprengkörper getötet. Das ukrainische Militär hat in diesem Sommer seine Angriffe auf die Krim erheblich verstärkt. Russland hat die ukrainische Halbinsel seit zwölf Jahren besetzt.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.