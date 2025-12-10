Russischer Angriffskrieg

Das IfW teilte mit, die europäischen Verbündeten hätten es in den vergangenen Monaten nicht geschafft, die ausbleibende Unterstützung der USA auszugleichen. Den Angaben zufolge erhielt die Ukraine in diesem Jahr bis Oktober Militärhilfen in Höhe von 32,5 Milliarden Euro. Um das Niveau der Jahre 2022 bis 2024 zu erreichen, wären bis Ende des Jahres abwer mehr als neun weitere Milliarden Euro nötig gewesen. Dafür müsste die monatliche Zuweisungsrate aber doppelt so hoch liegen wie in den vergangenen Monaten.
Diese Nachricht wurde am 10.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.