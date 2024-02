In Guinea gibt es einen neuen, von der Militärführung ernannten Regierungschef. (Deutschlandfunk )

Das Dekret wurde im Staatsfernsehen verlesen. Oury Bah ist seit den frühen 90er-Jahren in der Politik aktiv. 2007 war er Minister für Versöhnung in einer Übergangsregierung. In den vergangenen Jahren wurde ihm nach Korrespondentenberichten vorgeworfen, die seit 2021 herrschende Junta zu unterstützen. So nahm er an Treffen mit der Militärführung teil, die von anderen Teilen der Opposition boykottiert wurden.

Oury Bah übernimmt den Posten des Regierungschefs, kurz nachdem die Gewerkschaften in Guinea zu einem unbefristeten Generalstreik aufgerufen haben. Sie beklagen hohe Lebenshaltungskosten und fordern zudem Pressefreiheit.

