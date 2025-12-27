Die Militärjunta hatte diese Ende Juli angekündigt und gleichzeitig den Ausnahmezustand in dem südostasiatischen Land für beendet erklärt. Die erste Phase der Wahl findet heute statt, zwei weitere im Januar. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Januar bekanntgegeben. Internationale Beobachter und Menschenrechtsorganisationen bezeichneten die Wahl bereits im Vorfeld als Farce. Gewählt wird größtenteils in Wahlbezirken, in denen die Junta die Gewalt hat.
