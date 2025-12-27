Myanmar
Militärjunta lässt Parlament wählen - Beobachter sprechen von "Farce"

Fast fünf Jahre nach dem Putsch in Myanmar wird erstmals wieder eine Parlamentswahl abgehalten.

    Soldaten im Bezirk Shwe Bo trainieren während einer Militärübung mit scharfen Waffen.
    In Myanmar wird gewählt - das Militär aber lässt laut Beobachtern keine faire Abstimmung zu. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)
    Die Militärjunta hatte diese Ende Juli angekündigt und gleichzeitig den Ausnahmezustand in dem südostasiatischen Land für beendet erklärt. Die erste Phase der Wahl findet heute statt, zwei weitere im Januar. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende Januar bekanntgegeben. Internationale Beobachter und Menschenrechtsorganisationen bezeichneten die Wahl bereits im Vorfeld als Farce. Gewählt wird größtenteils in Wahlbezirken, in denen die Junta die Gewalt hat.
    Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.