Trump-Anordnung

US-Präsident Donald Trump (picture alliance / Middle East Images / Andrew Thomas)

Er habe Pentagon-Chef Hegseth angewiesen, alle verfügbaren Mittel zu verwenden, um die Truppen zu bezahlen, schrieb der Präsident in seinem Onlinedienst Truth Social. Zugleich machte der Republikaner erneut die oppositionellen Demokraten für den sogenannten Shutdown verantwortlich. Wegen der vor anderthalb Wochen in Kraft getretenen Haushaltssperre wurden Schätzungen zufolge bereits rund 750.000 Beschäftigte der Bundesbehörden in den Zwangsurlaub geschickt. Während dieser Zeit bekommen sie kein Gehalt. Zudem wurden wegen des Shutdowns bereits tausende Staatsbedienstete in den USA entlassen.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.