Springer-Chef Mathias Döpfner (Archivbild) (dpa / Michael Kappeler)

Zuvor hatte der CDU-Politiker Radtke von "absurden Ausnahmetatbeständen" im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht gesprochen. "Stichtage und Buchungstricks" dürften keine Grundlage für eine sogenannte Bedürftigkeit sein, sagte er dem Spiegel . Ausnahmen bei Erbschaften und Schenkungen dürfe es nur geben, damit Unternehmen an die nächste Generation übergeben werden könnten.

SPD-Generalsekretär Klüssendorf kritisierte, wer ein Milliardenvermögen geschenkt bekomme oder erbe, könne sich aktuell gegenüber dem Finanzamt ganz legal künstlich so arm rechnen, dass am Ende keine Steuern gezahlt werden müssten.

Springer-Verlag betont Rechtmäßigkeit bei Umsetzung der Schenkung an Döpfner

Die Grünen-Politikerin Lang meinte, Döpfner habe durch das Schenkungsgeschäft schätzungsweise sechsmal so viel an Steuern vermieden, wie die Bundesregierung mit ihrer Bürgergeld-Reform plane einzusparen.

Ein Sprecher des Springer-Verlags betonte gegenüber dem "Manager Magazin", das Vorgehen bei der Schenkung sei in strengster Beachtung des Steuerrechts und nach Prüfung und einer verbindlichen Auskunft des Finanzamtes umgesetzt worden. Zur Höhe der Steuer machte der Verlag keine Angaben.

Medien berufen sich bei Döpfner-Enthüllung auf das Datenleak bei der Deutschen Bank

Die Verlegerin Friede Springer hatte Döpfner im Jahr 2020 ein Milliarden-Aktienpaket geschenkt. Wie mehrere Medien zuletzt berichteten, zahlte Döpfner darauf kaum Schenkungsteuern. Da Döpfner zuvor weitere Springer-Anteile für 276 Millionen Euro gekauft habe, könnten die dadurch entstandenen Schulden beim Einsparen von Steuern geholfen haben. Die Medien berufen sich auf interne Dokumente der Deutschen Bank. Diese stammen aus einem umfangreichen Datenleck bei dem Frankfurter Geldhaus . Whistleblower hatten mehr als 15 Millionen interne Dokumente an mehr als 50 Medienhäuser weltweit weitergegeben.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.