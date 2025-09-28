Der britische Konzern Jaguar Land Rover wurde zum Opfer eines Cyberangriffs. (imago)

Damit sollten Arbeitsplätze gesichert und Insolvenzen bei Zulieferbetrieben verhindert werden, hieß es. Bei dem Unternehmen müssen 33.000 Mitarbeiter seit nunmehr einem Monat wegen eines massiven Cyberangriffs zu Hause bleiben. Die Produktion steht still, während Computerspezialisten versuchen, die IT wieder in Gang zu bekommen. "Jaguar Land Rover" geht davon aus, dass dies mindestens bis Mitte der Woche andauern wird. Wer hinter dem Cyberangriff von Anfang September steckt, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.