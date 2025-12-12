Keine Einigung im Senat

Millionen US-Bürger müssen mit deutlich steigenden Krankenversicherungsbeiträgen rechnen. (AFP)

Der Senat konnte sich in Washington nicht auf eine Anschlussregelung für Subventionen einigen, die zum Jahresende auslaufen. Die oppositionellen Demokraten wollten das Programm, das auch als "Obamacare" bekannt ist, um drei Jahre verlängern. Die Republikaner von Präsident Trump wollten die Subventionen, die bislang über die Versicherungsgesellschaften gezahlt wurden, durch direkte Zuschüsse an die Versicherten ersetzen. Beide Vorhaben verfehlten die nötige Mehrheit. Demokraten und Republikaner im Senat gaben sich gegenseitig die Schuld für das Scheitern.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.