Schätzung

Mindestens 16.500 Hitzetote in Europas Städten durch Klimawandel

Nach Schätzungen des Imperial College in London sind allein in europäischen Städten in diesem Sommer mehr als 24.400 Menschen an Auswirkungen von Hitze gestorben. Die Forschenden haben berechnet: Etwa zwei Drittel der Todesfälle lassen sich auf die Folgen des Klimawandels zurückführen - also etwa 16.500.