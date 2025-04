Nahost-Krieg

Zerstörte Bulldozer und andere schwere Fahrzeuge in der Gemeinde Jabalia, die von israelischem Bombardement getroffen wurde. (AFP / BASHAR TALEB)

Das Nasser-Krankenhaus in Chan Junis im Süden des Küstenstreifen berichtet, dass ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen worden sei. Neun Menschen, die in dem Haus Schutz gesucht hätten, seien ums Leben gekommen, unter ihnen vor allem Frauen und Kinder. Die israelische Armee kündigte an, die Berichte zu prüfen.

Die amtliche palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete weitere Todesopfer, unter anderem bei Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschabalija im Norden von Gaza.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.