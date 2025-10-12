Nahezu im gesamten Land gab es Sturzfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche, wie der Zivilschutz weiter mitteilte. Besonders betroffen sind die Bundesstaaten Veracruz, Querétaro, Hidalgo und San Luis Potosí. Dort stehen ganze Landstriche unter Wasser; mindestens 6.000 Häuser wurden beschädigt. Viele Menschen flüchteten auf die Dächer ihrer Häuser. Zahlreiche Ortschaften sind für die Rettungskräfte derzeit nicht zugänglich.
In Mexiko regnet es seit Donnerstag heftig. Tausende Soldaten beteiligten sich bereits an der Verteilung von Hilfsgütern. Die Behörden richteten Notunterkünfte ein.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.