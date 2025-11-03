Aufgrund starken Regens ist es in Vietnam zu großflächigen Überschwemmungen gekommen. (Phan Anh Dung/VNA via AP/dpa)

Nach Angaben von Rettungskräften kamen mindestens 37 Menschen ums Leben, mehrere Personen werden vermisst. Rund 13.000 Einwohner und Touristen in den Orten Hue und Da Nang seien von den Fluten betroffen und hätten ihre Häuser oder Hotels verlassen müssen, hieß es. Die Behörden warnen vor weiterem Starkregen. Erst Ende September waren im Norden Vietnams bei dem Tropensturm "Bualoi" zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100.000 Häuser wurden zerstört.

Diese Nachricht wurde am 03.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.