Das Militär gab an, es seien mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien Mitglieder der Streitkräfte, aber auch Zivilisten. Das Gesundheitsministerium sprach zudem von zehn Verletzten, die in Krankenhäusern behandelt würden. Die Unglücksursache ist nicht bekannt.

Im Sudan herrscht seit fast zwei Jahren ein blutiger Machtkampf zwischen Machthaber al-Burhan und dessen früherem Stellvertreter Daglo, der die RSF-Miliz kommandiert. Nach UNO-Angaben flohen mehr als 12,5 Millionen Menschen vor der Gewalt in andere Gebiete des Landes und in Nachbarländer. In Teilen des Sudan droht eine Hungersnot.

