Bei dem Dacheinsturz einer Diskothek in Santo Domingo in der Republikanischen Republik gab es viele Tote und Verletzte. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Wie die Rettungskräfte in der Hauptstadt Santo Domingo mitteilten, wurden 150 Personen verletzt. Die Suche nach Verschütteten dauert an. Wie es zu dem Unglück kam, ist bisher nicht bekannt. Örtliche Medien schreiben, bis zu 1.000 Gäste seien in dem Tanzlokal gewesen.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.