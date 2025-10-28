Rio de Janeiro

Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Bei dem Großeinsatz in den Favelas Alemão und Penha im Norden von Rio seien 56 mutmaßliche Gangmitglieder festgenommen worden. Den Angaben zufolge waren Hunderte Polizisten im Einsatz, um Haftbefehle zu vollstrecken. Die Polizei setzte Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge ein. Kriminelle steckten Barrikaden in Brand, warfen mit Hilfe von Drohnen Sprengsätze ab und eröffneten das Feuer.
