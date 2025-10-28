Rio de Janeiro
Mindestens 60 Tote bei Anti-Drogen-Einsatz der Polizei

In der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro sind bei einem Polizeieinsatz gegen ein Verbrechersyndikat mindestens 60 Menschen ums Leben gekommen.

    Mitarbeiter eines Krankenhauses bringen einen Verletzten auf eine Trage. An der Seite stehen Polizisten.
    Mitarbeiter eines Krankenhauses versorgen einen Verletzten. (AP / Silvia Izquierdo)
    Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die örtlichen Behörden. Bei dem Großeinsatz in den Favelas Alemão und Penha im Norden von Rio seien 56 mutmaßliche Gangmitglieder festgenommen worden. Den Angaben zufolge waren Hunderte Polizisten im Einsatz, um Haftbefehle zu vollstrecken. Die Polizei setzte Hubschrauber und gepanzerte Fahrzeuge ein. Kriminelle steckten Barrikaden in Brand, warfen mit Hilfe von Drohnen Sprengsätze ab und eröffneten das Feuer.
