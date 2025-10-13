Mehrere von ihnen befinden sich nach Angaben der Behörden in einem kritischen Zustand, darunter einer der Lokführer. Insgesamt waren 80 Menschen in den beiden Reisezügen. Diese waren im Südosten der Slowakei frontal zusammengestoßen. Grund war offenbar menschliches Versagen: Die staatliche Eisenbahngesellschaft erklärte, nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Lok der anderen an einer eingleisigen Stelle die Vorfahrt genommen.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.