Ukraine
Mindestens drei Tote durch russische Angriffe auf Kiew

Bei russischen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind nach jüngsten Angaben mindestens drei Menschen getötet worden.

    Blaues Symbolbild mit dem Logo des Deutschlandfunks und dem Zusatz "Die Nachrichten"
    Zu dieser Meldung liegt uns kein Foto vor. (Deutschlandfunk )
    27 Personen wurden verletzt, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. Unter ihnen seien mindestens sechs Kinder. Zwei mehrstöckige Wohngebäude im Nordosten der Stadt seien von herabfallenden Drohnenteilen getroffen worden, in einigen Wohnungen sei Feuer ausgebrochen. Der Chef der Militärverwaltung in Kiew warnte vor weiteren Drohnenangriffen und rief die Menschen dazu auf, vorerst in den Schutzräumen zu bleiben.
    Russland meldete seinerseits ukrainische Angriffe. Man habe Dutzende Drohnen zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
    Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.