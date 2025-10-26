27 Personen wurden verletzt, wie Bürgermeister Klitschko mitteilte. Unter ihnen seien mindestens sechs Kinder. Zwei mehrstöckige Wohngebäude im Nordosten der Stadt seien von herabfallenden Drohnenteilen getroffen worden, in einigen Wohnungen sei Feuer ausgebrochen. Der Chef der Militärverwaltung in Kiew warnte vor weiteren Drohnenangriffen und rief die Menschen dazu auf, vorerst in den Schutzräumen zu bleiben.
Russland meldete seinerseits ukrainische Angriffe. Man habe Dutzende Drohnen zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
Diese Nachricht wurde am 26.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.