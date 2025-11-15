Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein weiterer wurde nach Angaben des Gouverneurs verletzt. In der der Stadt Dnipro seien mehrere Brände ausgebrochen, Schäden gebe es aber auch in kleineren Städten. Getroffen wurden demnach vor allem private Wohnhäuser und Autos.

Auch Russland verzeichnete Schäden infolge ukrainischer Drohnenangriffe. Während das Militär nur den Abschuss von 64 Drohnen über russischem Gebiet meldete, bestätigte der Gouverneur von Rjasan einen Einschlag bei einem Unternehmen. Nach Medienangaben soll es sich bei dem Unternehmen um eine Raffinerie handeln.

Die Ukraine attackiert systematisch Anlagen der Öl- und Gasverarbeitung in Russland. Damit soll einerseits die Treibstoffversorgung des russischen Militärs gestoppt und andererseits die Finanzierung des Kriegs durch den Export etwa von Benzin erschwert werden.

