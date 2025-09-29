Ecuador
Mindestens ein Toter bei Protesten gegen die Regierung

Bei den anhaltenden Protesten Indigener in Ecuador ist mindestens ein Demonstrant getötet worden.

    Demonstrantinnen argumentieren mit Soldaten in Tabacundo, Ecuador.
    In Ecuador hat ein Generalstreik des Dachverbands der Indigenen-Organisationen Teile des Nordens des Landes lahmgelegt. (AP / Carlos Noriega)
    Der Dachverband der Indigenen-Organisationen teilte mit, der Mann sei gezielt von Soldaten erschossen worden. Das Militär gab dagegen an, der Aktivist sei bei einem Angriff auf einen Konvoi ums Leben gekommen. Die UNO-Sonderberichterstatterin für Versammlungs- und Organisationsfreiheit, Romero, kritisierte den Einsatz des Militärs gegen Demonstrierende.
    Die Proteste richten sich gegen die Abschaffung von Dieselsubventionen sowie die Krise im Gesundheits- und Bildungswesen. Vor allem in ländlichen Gebieten blockieren Demonstranten zentrale Straßen. Präsident Noboa verhängte den Ausnahmezustand in den betroffenen Regionen.
