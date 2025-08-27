Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft mit Kapitän Dennis Schröder startet in die Europameisterschaft. (Marius Becker / dpa )

Bundestrainer Álex Mumbrú befindet sich wegen eines Infekts im Krankenhaus. Deshalb übernimmt Co-Trainer Alan Ibrahimagic das Kommando - mindestens für ein Spiel. Trotzdem zeigen sich Team und Funktionäre selbstbewusst und zuversichtlich. Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes, Ingo Weiss, gab als Ziel die Top vier aus: "Ich würde mich freuen, wenn wir das Halbfinale erreichen", sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Deutschland gilt als Mitfavorit

Die Nationalmannschaft war bei den vergangenen drei großen Turnieren immer in die Vorschlussrunde gekommen. Bei der EM 2022 gab es Bronze, bei der WM 2023 Gold und bei Olympia im Vorjahr in Paris wurde Deutschland Vierter.

Die 42. Basketball-EM findet in den kommenden gut drei Wochen in Lettland, Finnland, Zypern und Polen statt. Seit dem Turnier 2015 (Deutschland, Frankreich, Kroatien und Lettland) werden die Titelkämpfer stets an mehrere Länder vergeben. Das Finale ist am 14. September in der lettischen Hauptstadt Riga.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.