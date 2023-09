Fünf weitere wurden nach Angaben des Militärs verletzt. Ein Motorradfahrer habe sich einem Konvoi der Streitkräfte genähert und dann in die Luft gesprengt, hieß es. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt.

Es ist der bisher folgenschwerste Anschlag auf die pakistanische Armee in diesem Jahr. Verübt wurde er in der Region Wasiristan im Nordwesten des Landes. Dort sind mehrere militante Gruppierungen aktiv, darunter die islamistischen Taliban in Pakistan, TTP. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es besonders in der Grenzregion zu Afghanistan zunehmend Anschläge.

