Die Stadt Sumy (Archivbild) (Andrii Marienko/AP/dpa)

Im Norden der ⁠Region Sumy gibt es nach Angaben der dortigen Behörden drei Tote. Drei weitere werden aus der ukrainischen Stadt Balaklija gemeldet. Rettungskräfte sprechen von dutzenden Verletzten. In Cherson im Süden ​des Landes wurde der Regionalverwaltung zufolge ein Lieferwagen attackiert. Auch hier gebe es mehrere Verletzte.

Wie ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau mitteilte, wurden zwei Frachter in der Nähe des ukrainischen Hafens Odessa beschossen. Die Schiffe hätten Rüstungsgüter transportiert, hieß es zur Begründung.

Wie der ukrainische Präsident Selenskyj auf Telegram erklärte, griff das Militär zwei Ölraffinerien im russischen Hinterland an. Getroffen wurden Anlagen in der Republik Baschkortostan sowie in der Region Jaroslawl.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.