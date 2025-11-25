ukrainische Hauptstadt Kiew ist regelmäßig Ziel russischer Angriffe (Bild vom 14. November 2025). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evgeniy Maloletka)

Bürgermeister Klitschko teilte auf der Plattform Telegram mit, es gebe zudem mindestens 20 Verletzte. Mehrere Wohngebäude seien getroffen worden. Die Angriffe seien mit Drohnen und Hyperschallraketen erfolgt. Das ukrainische Energieministerium teilte mit, es habe einen massiven kombinierten Angriff auf die Energieinfrastruktur gegeben.

Aus den russischen Regionen Krasnodar und Rostow wurden ukrainische Luftangriffe gemeldet. Dabei gab es laut Behörden mehrere Verletzte und mindestens ein Todesopfer.

Unterdessen haben Vertreter der USA erneut mit einer russischen Delegation in Abu Dhabi verhandelt. US-Unterhändler Driscoll ließ mittteilen, die Gespräche verliefen gut und man sei weiterhin optimistisch. Russlands Regierungssprecher Peskow sieht hingegen keine Fortschritte. Er erklärte, die russische Delegation habe in Abu Dhabi keine überarbeitete Fassung des US-Plans für die Beendigung des Kriegs erhalten. Moskau halte an der Initiative von US-Präsident Trump fest.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.