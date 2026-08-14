Starkregen
Mindestens vier Tote bei Unwettern in Japan

Durch Starkregen sind im Osten Japans mindestens vier Menschen ums Leben gekommen.

    Japan, Chiba: Ein Fußgänger geht auf einer überfluteten Straße in der Stadt Chiba nahe Tokio, nachdem sintflutartige Regenfälle über Ostjapan niedergegangen waren.
    Ein Starkregen geht über Ostjapan nieder (-- / kyodo / dpa / --)
    Die Behörden sprachen von beispiellosen Regenfällen. Sie warnten vor Überschwemmungen und Erdrutschen. In der besonders betroffenen Region Chiba wurde erstmals die höchste Warnstufe für Starkregen ausgerufen. Mindestens zwei weitere Menschen galten zunächst noch als vermisst.
    Am Flughafen Tokio-Narita saßen über Nacht tausende Reisende fest, weil ihre Flüge nicht starten konnten. In mehreren Städten wurden dutzende Häuser überschwemmt.
    Diese Nachricht wurde am 14.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.