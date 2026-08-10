Dschihadisten-Angriff

Der Stützpunkt in San im Zentrum des westafrikanischen Landes wurde demnach von den Angreifern vorübergehend besetzt. Zu dem Anschlag bekannte sich eine der Terrorgorganisation Al-Kaida nahestehende Gruppe.
In Mali gibt es seit Jahren immer wieder Gewalt durch Islamistengruppen. Seit zwei Militärputschen in den Jahren 2020 und 2021 wird das Land von einer Junta regiert. Diese beendete die Zusammenarbeit mit Frankreich und anderen westlichen Partnern und setzt im Kampf gegen die Aufständischen vor allem auf russische Unterstützung.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.