Es gab mehrere Tote bei einem Brand in einem spanischem Seniorenheim. (Ferran Mallol / AP / Ferran Mallol)

Zudem seien mehrere Bewohner schwer verletzt worden, hieß es. Das Feuer war heute früh aus noch ungeklärter Ursache in einer Einrichtung in der Region Aragòn ausgebrochen. In spanischen Seniorenheimen war es in den vergangenen Jahren wiederholt zu tragischen Brände mit Toten und Verletzten gekommen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.