Die brennende Kirche nach dem Angriff. (Julie J / dpa)

Mehrere Personen wurden nach Polizeiangaben verletzt, eine davon schwer. Der Angreifer hatte demnach während eines Gottesdienstes mit seinem Fahrzeug den Eingang der Kirche in dem Ort Grand Blanc gerammt, mit einem Sturmgewehr auf die mehreren hundert Gläubigen im Innern geschossen und das Gebäude in Brand gesteckt. Herbeigeeilte Polizisten erschossen den Täter. Er wurde als ein 40-jähriger US-Bürger aus einer nahegelegenen Ortschaft identifiziert; sein Motiv ist noch unklar. Die Polizei befürchtet, in der ausgebrannten Kirchenruine weitere Tote zu finden.

US-Präsident Trump rief dazu auf, für die Opfer und ihre Familien zu beten.

