Die ukrainische Luftwaffe meldet russischen Angriff mit 62 Flugobjekten. Im Bild: Eine ukrainische Artillerieinheit im Juli 2025 in der Region Donezk. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / David Allignon)

In dem ostukrainischen Gebiet Donezk habe es neben den beiden Toten zudem mehrere Verletze gegeben, teilte der Gouverneur mit. Ob es sich hierbei um Opfer der jüngsten Drohnenangriffe handelt, ist derzeit noch unklar.

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Nacht zahlreiche russische Drohnen abgefangen. Insgesamt seien vom russischen Militär 62 unbemannte Flugobjekte unterschiedlichen Typs eingesetzt worden, hieß es. 19 Kampfdrohnen seien an mehreren Orten eingeschlagen.

Die russische Seite sprach von 45 ukrainischen Drohnen, die auf russischem Gebiet abgefangen worden seien. In der Region Orenburg geriet den örtlichen Behörden zufolge nach einem Angriff eine Gasanlage in Brand.

