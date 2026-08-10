Mehrere Tote nach ukrainischem Drohnenangriff in Russland. (Dan Bashakov/AP/dpa)

39 weitere Menschen seien in der Industriestadt Nischnekamsk verletzt worden, teilten die Behörden mit. Es sei einer der schwersten Angriffe seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine im Februar 2022. In der vergangenen Nacht seien zudem mehr als 450 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört worden. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, richteten sich die Angriffe gegen 15 russische Regionen und die annektierte Halbinsel Krim.

In der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine wurden nach Angaben des dortigen Gouverneurs bei einem russischen Luftangriff mindestens fünf Menschen verletzt. Sumy liegt in der Nähe der russischen Grenze.

Täglich sterben im Krieg gegen die Ukraine auch Dutzende Soldatinnen und Soldaten an der Front. Die Kriegsparteien veröffentlichen dazu jedoch keine unabhängigen Angaben

Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.