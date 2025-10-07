Internationale Zusammenarbeit

Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD) spricht im Bundestag. (picture alliance / dpa / Carsten Koall)

Die zuständige Ministerin Alabali Radovan stellte einen Aktionsplan vor. Demnach wird die Wirtschaft künftig stärker in die Zusammenarbeit mit Partnerländern eingebunden. Vor binationalen Gesprächen werden zunächst Vertreter von Verbänden, Handelskammern und Unternehmen angehört. Die SPD-Politikerin will sich zudem für fairere Wettbewerbsbedingungen und die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards im Ausland einsetzen. So sollen die Chancen deutscher Unternehmen vergrößert werden.

Alabali Radovan sagte heute früh im Deutschlandfunk, man müsse Partnerschaften auf Augenhöhe pflegen und offen über wirtschaftliche Interessen sprechen. Als positives Beispiel dafür hob sie Indien hervor. Zugleich betonte die Ministerin, die wertebasierte Entwicklungszusammenarbeit der Vorgängerregierung werde fortgesetzt. Wo nötig, leiste man weiter Hilfe gegen Hunger und Armut.

