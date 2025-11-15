Will perspektivisch wieder russisches Gas: Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. (dpa / Sebastian Gollnow)

Der CDU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, Deutschland und Europa brauchten Energie zu günstigen Preisen. Deshalb solle man nach einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg wieder russische Lieferungen beziehen. Russland müsse langfristig wieder Handelspartner sein - allerdings ohne eine neue deutsche Abhängigkeit. Auf die Nachfrage, ob er sich vom russischen Präsidenten Putin nicht bedroht fühle, sagte Kretschmer, Russland habe ein anderes Land angegriffen.

Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine hat die EU weitreichende Sanktionen gegen das Land verhängt. Im vergangenen Monat hatten sich die Mitgliedsstaaten darauf verständigt, die verbliebenen Erdgas-Importe aus Russland bis Ende 2027 auslaufen zu lassen.

