Waffenruhe für Gaza

Ministerpräsident Netanjahu stellt Zustimmung des israelischen Kabinetts in Frage

Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat eine Billigung des Waffenruhe-Abkommens mit der Terrorgruppe Hamas durch sein Kabinett in Frage gestellt. Ein Sprecher seines Büros teilte in Tel Aviv mit, die Ministerrunde werde erst zusammentreten, wenn die Hamas damit aufhöre, in - Zitat - "letzter Minute eine Krise" herbeizuführen.