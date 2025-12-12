Dies erklärte der Regierungschef in Sofia nach einer Koalitionssitzung. In dem südosteuropäischen Land hatte es seit Wochen Demonstrationen gegen die Regierung und den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr gegeben. Die Regierungsgegner kritisierten, dass der Etat die im Land grassierende Korruption verschleierte. Der Haushalt wurde daraufhin zurückgezogen, die Proteste hielten jedoch an.
Bulgarien hat seit 2020 sieben vorgezogene Neuwahlen erlebt.
