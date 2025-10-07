Sexuelle Übergriffe

Kerstin Claus ist seit 2022 Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. (picture alliance/Bernd von Jutrczenka)

Vereinen müsse es möglich sein, sich bei vorherigen Stationen über Trainer zu informieren, um ausschließen zu können, dass es in der Vergangenheit Vorfälle gab, sagte Claus der Deutschen Presse-Agentur. Denkbar sei hier eine entsprechende Entbindung von der Schweigepflicht. Das Thema beschäftigt auch die Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag ist die bereits von der Vorgänger-Regierung geplante Einrichtung eines sogenannten Zentrums für Safe Sport festgehalten, an das sich Betroffene im Bedarfsfall wenden können. Die unabhängige Stelle soll nicht nur beraten, sondern auch kontrollieren und sanktionieren dürfen.

In den vergangenen Jahren hatten Berichte über sexualisierte Gewalt etwa in Fußball, Turnen, Leichtathletik oder Schwimmen immer wieder für Aufsehen und Empörung gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.