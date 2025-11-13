Laut dem thüringischen Bildungsministerium stellt er sein Amt ab 1. Dezember zur Verfügung. Gegen ihn war bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Das Landgericht Erfurt hatte Ende Oktober einen Lehrer der Schule wegen des jahrelangen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter übte angesichts der Dimension des Skandals harsche Kritik an der Schule. Während des Prozesses war bekannt geworden, dass sich die missbrauchte Schülerin dem Schulleiter anvertraut hatte, offenbar jedoch keine Hilfe erhielt. Das Mädchen habe sich dann an einen damaligen Vertrauenslehrer der Schule gewandt, hieß es. Doch auch dieser Mann soll das Opfer sexuell belästigt haben. Inzwischen wurde der Vertrauenslehrer wegen sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung anderer Schülerinnen ebenfalls angeklagt.
