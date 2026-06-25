Nach Untersuchungen

Missbrauchsvorwürfe gegen ehemaligen Kardinal Hengsbach erhärtet. (IMAGO/bonn-sequenz)

Demnach soll Hengsbach sexualisierte Gewalt gegen mindestens drei minderjährige Mädchen und einen Jungen ausgeübt haben. Die Vorwürfe seien plausibel und gut belegt, heißt es. Insgesamt zählten die Wissenschaftler 12 Vorwürfe gegen den Kirchenmann in den 1950er bis '80er Jahren auf.

Im September 2023 hatten das Bistum Essen und das Erzbistum Paderborn Missbrauchsvorwürfe gegen Hengsbach öffentlich gemacht und Betroffene aufgerufen, sich zu melden.

Hengsbach war Weihbischof in Paderborn und ab 1958 der erste Bischof des damals neugegründeten Bistums Essen. Er leitete es bis zu seinem Tod 1991.

Die Vorwürfe untersucht hatten das Münchner Institut IPP, das Berliner Institut Dissens und die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.